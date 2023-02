Moderna : Recul de 29% du BPA en 2022

(CercleFinance.com) - Moderna publie un chiffre d'affaires de 19,3 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année 2022, contre 18,5 milliards de dollars en 2021, l'activité restant tirée par l'augmentation des ventes des vaccins COVID-19 de la Société.



Dans le même temps, le laboratoire indique avoir augmenté de 65% ses dépenses en R&D, pour atteindre 3,3 Mds$.



Ainsi, le bénéfice net s'établit à 8,4 Mds$, en recul de 31%, avec un BPA de 20,12$ (-29%).



'2022 a été une autre année impressionnante pour Moderna, avec plus de 19milliards de dollars de revenus et des résultats cliniques importants. percées dans notre portefeuille. Nous continuons par ailleurs à fournir nos vaccins bivalents ciblant Omicron dans le monde entier ', a déclaré Stéphane Bancel, directeur général de Moderna.



