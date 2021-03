Moderna : Recrute une responsable des affaires juridiques

(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé aujourd'hui le recrutement de Shannon Thyme Klinger en tant que responsable des affaires juridiques, à compter du 1er juin 2021.



Shannon Thyme Klinger continuera jusque-là à travailler comme responsable des affaires juridiques chez Novartis où elle a exercé divers postes à responsabilité ces 10 dernières années, notamment comme cheffe de l'éthique et de la conformité ou encore de responsable mondiale du service juridique chez Sandoz, une division de Novartis.



Shannon Thyme Klinger est titulaire d'un doctorat en droit à l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill et d'un baccalauréat en psychologie de l'Université de Notre-Dame. Elle est par ailleurs membre du barreau de l'État de Géorgie et du barreau du district de Columbia.





