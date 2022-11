Moderna : Recrute un nouveau directeur pour le marché US

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé aujourd'hui la nomination de David Jiménez au poste de directeur général États-Unis, à compter du 21 novembre 2022.



David Jiménez sera responsable du développement commercial aux États-Unis, sous la houlette d'Arpa Garay, directrice commerciale de Moderna.



'David [Jiménez, ndlr] possède une expérience significative dans la direction de grandes franchises pharmaceutiques et dans la fourniture de produits aux patients', a déclaré Arpa Garay.



' Son expertise sera inestimable alors que nous nous efforçons de faire progresser de nouveaux vaccins-candidats pour 2023 et au-delà', a-t-elle ajouté en substance.



Avant Moderna, David Jiménez a passé deux décennies chez Johnson & Johnson à divers postes de direction dans les secteurs des dispositifs médicaux, de la santé grand public et de la pharmacie, sur quatre continents.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.