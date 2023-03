Moderna : Recrute et renforce sa présence aux Etats-Unis

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé vendredi se renforcer aux États-Unis en développement sa présence commerciale sur la côte ouest avec l'ouverture de nouveaux bureaux pour Moderna Genomics à San Francisco.



Un nouveau site va aussi ouvrir ses portes à Seattle : il fournira des solutions technologiques à l'ensemble de l'entreprise et développera la mise en oeuvre de l'intelligence artificielle (IA) ainsi que des outils basés sur le cloud.



Moderna prévoit d'embaucher environ 2 000 nouveaux employés dans le monde d'ici la fin de 2023. La société recrute notamment des gestionnaires de programmes techniques, des gestionnaires de produits et des ingénieurs en développement de logiciels.



'Nous réalisons des investissements importants dans les ressources humaines et les infrastructures pour créer la version la plus percutante de Moderna', souligne Tracey Franklin, directrice des ressources humaines.



