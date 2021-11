Moderna : Présente sa stratégie de lutte contre 'Omicron'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Moderna a présenté vendredi soir sa stratégie de lutte contre le nouveau variant dit 'Omicron' du SRAS-CoV-2 dont les diverses mutations sont susceptibles d'accélérer le déclin de l'immunité naturelle et de l'immunité induite par la vaccination.



Le laboratoire teste actuellement la capacité de son vaccin à neutraliser la variant Omicron. Des données à ce sujet sont attendues 'dans les semaines à venir'.



'Les mutations de la variante Omicron sont préoccupantes et depuis plusieurs jours, nous avançons le plus rapidement possible pour exécuter notre stratégie pour lutter contre ce variant ', indique Stéphane Bancel, directeur général de Moderna.



Par ailleurs, le laboratoire fait savoir qu'il travaille depuis le début de l'année sur une stratégie globale de défense dans le but d'anticiper l'essor d'un nouveau variant.



Ainsi, face à 'Omicron', le laboratoire développe et cherche à mettre au point une ligne de défense à trois niveaux : (i) adopter des doses de rappel plus fortes (100 µg ou lieu de 50 µg); (ii) développer des doses de rappel multivalentes, c'est-à-dire conçues pour anticiper des mutations telles que celles qui ont émergé dans la variante Omicron. Deux candidats de rappel multivalents sont actuellement à l'étude ; (iii) développer un rappel spécifique au variant Omicron.



'La Société a démontré à plusieurs reprises sa capacité à faire passer de nouveaux candidats aux tests cliniques en 60 à 90 jours', indique Moderna.



