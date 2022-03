Moderna : Présente l'expansion de son portefeuille d'ARNm

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé des mises à jour cliniques et de programmes démontrant l'expansion et l'avancement de son portefeuille d'ARNm.



Le groupe souhaite élargir son portefeuille en s'appuyant sur l'expérience de Moderna avec Spikevax®, son vaccin contre la COVID-19. Les mises à jour comprennent des progrès dans les portefeuilles de virus respiratoires, des mises à jour sur ses programmes de santé mondiale et de nouveaux partenariats formés dans le cadre du programme d'accès à l'ARNm récemment lancé.



' Il y a une opportunité pour Moderna d'avoir un impact positif sur la santé publique et mondiale, et avec 31 programmes de développement actifs, dont 19 en clinique, nous prévoyons de répondre à plusieurs besoins médicaux critiques non satisfaits grâce à la puissance de notre plate-forme d'ARNm ', a déclaré Stéphane Bancel, président-directeur général de Moderna.



' Nous nous concentrons sur les besoins non satisfaits en vaccins contre les virus respiratoires, les virus latents et les menaces persistantes pour la santé mondiale. Il est important de noter que nous continuons également à faire progresser une gamme d'options de vaccin contre la COVID-19 pour les adultes, les adolescents et les populations pédiatriques ' a déclaré Stephen Hoge, M.D., président de Moderna.



