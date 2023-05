Moderna : Plongeon du BPA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Moderna publie un BPA de 0,19 dollar au titre du premier trimestre 2023, contre 8,58 dollars un an auparavant, sous l'effet de revenus plus que divisés par trois (-69%) à 1,9 milliard de dollars, en raison d'une baisse des ventes des vaccins contre la Covid-19.



Elle négocie néanmoins de nouvelles commandes pour l'automne 2023 aux États-Unis, au Japon et dans l'UE, tout en réitérant ses prévisions de ventes minimales pour 2023 d'environ cinq milliards de dollars découlant de contrats de vaccins Covid-19 déjà annoncés.



Moderna se prépare aussi au lancement commercial potentiel en 2024 de son vaccin contre le VRS pour les personnes âgées, ainsi qu'à six lancements majeurs en franchise respiratoire, avec des ventes annuelles prévues de huit à 15 milliards de dollars d'ici 2027.



