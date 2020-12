Moderna : Plombé par une dégradation de broker

(CercleFinance.com) - Moderna lâche 7% sur les premiers échanges à Wall Street, dans le sillage d'une dégradation de conseil chez Jefferies de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours rehaussé de 90 à 150 dollars sur le titre du groupe de biotechnologies.



'Moderna a été l'un des dossiers phares de l'année et le titre gagne +650% depuis le début de l'année. Conformément à notre thèse, l'entreprise a parfaitement exécuté sur la Covid-19 jusqu'à présent et a fixé une barre élevée', estime le broker.



