Moderna : Oddo reste à 'surperformance' sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de ' surperformance ' sur le titre Moderna, avec un objectif de cours inchangé de 304$.



Le bureau d'analyses revient sur les résultats positifs d'un récent essai pivot montrant qu'une dose de son candidat ' booster ' bivalent (dose de rappel) de 50 µg permettait d'atteindre une quantité d'anticorps neutralisants supérieure contre le variant Omicron un mois après l'administration, par rapport à Spikevax, le vaccin original de Moderna.



Pour rappel, l'objectif est qu'un rappel bivalent puisse traiter deux souches virales simultanément et donc être plus spécifique et efficace.



En s'appuyant sur ces résultats prometteurs, Oddo anticipe désormais un dépôt auprès des autorités de santé dans les prochaines semaines pour une éventuelle approbation en automne prochain.



