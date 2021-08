Moderna : Oddo remonte fortement sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Moderna et remonte son objectif de cours de 200 à 450 dollars, au lendemain d'une publication semestrielle 'tout naturellement marquée de nouveau par les ventes de son vaccin contre la Covid-19'.



'De nombreux succès du pipeline seront nécessaires pour justifier par la suite la valorisation, mais la dynamique boursière nous semble encore solide et les catalyseurs de la société devraient permettre de maintenir la cadence pour ce second semestre', juge-t-il.



Il ajoute que le cash-flow dégagé par les ventes de son vaccin contre la Covid permet de sécuriser dorénavant l'ensemble des développements cliniques, mais aussi d'annoncer des rachats d'actions d'un milliard de dollars sur les deux prochaines années.



