Moderna : Oddo réitère son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo maintient son conseil de 'surperformance' sur le titre Moderna, avec un objectif de cours de 200 dollars.



A l'occasion de son 4e 'Science Day', le laboratoire est revenu sur ses ambitions. Ainsi, 'en 2021, Moderna ambitionne de réaliser plus de 19 Mds$ de ventes grâce à son vaccin COVID19 ce qui en fera un des acteurs les plus importants du marché du vaccin global', rapporte le bureau d'analyses.



Moderna précise que 24 programmes sont en cours de développement, dont 14 en développement clinique.



'La journée d'hier a permis de montrer et démontrer l'étendue des possibilités de la plateforme sans pour autant occulter les défis restants', conclut l'analyste.



