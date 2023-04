Moderna : Oddo réduit légèrement sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de surperformance sur le titre Moderna avec un objectif de cours révisé à la baissé, passant de 250 à 247$.



Le bureau d'analyses rapporte que Moderna organisait hier sa journée Vaccins. 'Alors que nous attendions ces jours-ci les résultats intermédiaires de sa phase III évaluant mRNA1010 dans la grippe saisonnière, le management a annoncé hier que son comité d'évaluation indépendant (DSMB) a préconisé de continuer l'étude sans l'ouvrir, à ce stade', souligne l'analyste.



Moderna a toujours pour objectif de produire un seul vaccin pour trois indications (Covid19, grippe et RSV) à l'horizon 2025.



'Pour la première fois, le management a donné une fourchette (large) de ses attentes pour cette franchise : des ventes comprises entre 8 et 15 Mds$ en 2027 pour un EBIT entre 4 et 9 Mds$ à cet horizon', indique Oddo.



Dans ce contexte, 'nous restons à court terme tributaire des résultats de mRNA1010 dans la grippe saisonnière suivis du lancement de son vaccin RSV. Le marché est réel pour cette dernière indication, mais la compétition également avec l'arrivée en parallèle de Pfizer et GSK', conclut Oddo.



