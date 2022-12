Moderna : Oddo maintient sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe a annoncé hier les résultats positifs de l'association de son Vaccin Personnalisé contre le Cancer (PCV) nommé mRNA-4157/V940 avec Keytruda (anti PD1 de Merck & Co).



Associé au Keytruda, le traitement a réduit le risque de récidive ou de décès de 44 % par rapport au Keytruda seul.



' Cela signifie que les patients ayant reçu l'association PCV+Keytruda présentaient un risque de récidive ou de décès nettement inférieur au Keytruda seul. Il s'agit de la première démonstration de supériorité d'une combinaison sur l'immunothérapie antiPD-1 seule dans le mélanome ' indique Oddo.



Suite à ces résultats, les deux groupes envisagent naturellement de lancer une étude de phase 3 dans le mélanome début 2023.



' Il est important de noter que cette étude est la première démonstration et la première preuve de concept d'un effet synergique avec Keytruda, ce qui devrait permettre d'entrevoir un champ d'action plus important dans d'autres tumeurs solides ' rajoute Oddo. ' A ce stade, nous valorisons ce programme à 10 $/action avec une PoS 30% dans notre modèle '.



Oddo maintient sa recommandation Surperformance suite à ces résultats dans le mélanome avec un objectif de 282 $.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.