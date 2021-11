Moderna : Oddo fait un point suite au variant 'Omicron'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo estime que l'émergence du variant ' Omicron ' vient remettre en exergue les acteurs du vaccin et notamment Moderna et BioNtech.



' La technologie des vaccins à ARNm devrait permettre de s'adapter rapidement à ces nouveaux défis. Alors que BioNtech a annoncé revenir dans moins de 2 semaines avec des données ' in-vitro ' sur la protection de son vaccin, Moderna a quant à lui présenté une feuille de route claire sur sa stratégie de développements si la protection des vaccins actuelle était insuffisante ' indique ce matin Oddo.



' Un travail en laboratoire est en cours pour analyser si 100 µg offre une protection supérieure contre Omicron. Moderna étudie déjà deux candidats de rappel multivalents en clinique qui ont été conçus pour anticiper les mutations telles que celles qui sont apparues dans le variant Omicron. Moderna va regarder si ces 2 candidats vaccins ont une protection supérieure contre Omicron. Le dernier axe est celui où Moderna va développer un booster spécifique à Omicron (mRNA1273.529) ' rajoute Oddo.



Le bureau d'analyses confirme son conseil de Surperformance sur le titre avec un objectif de cours de 440 $.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.