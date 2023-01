Moderna : Oddo confirme son conseil sur la valeur

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le management de Moderna a réalisé hier une mise à jour de son activité en amont de la publication de ses résultats annuels 2022 (courant février).



' Stéphane Bancel annonce des ventes de l'ordre de 18,4 Md$ contre 19 Md$ attendu par le consensus pour l'année 2022 (18,7 Md$ selon nous prec) ' souligne Oddo.



' Le second point notable concerne les investissements en R&D. Moderna va être plus agressif l'année prochaine pour avancer au plus vite les 36 molécules actuellement en clinique. L'objectif est de faire passer des frais de R&D estimés à 3,3 Md$ en 2022 à 4,5 Md$ en 2023 (vs 3.5 Md$ pour le CS) '.



Oddo confirme son conseil Surperformance sur la valeur avec un objectif de 282 $.



' Nous observons un changement progressif dans la perception des investisseurs dans la société passant d'une biotech COVID-19 dépendante à une plateforme technologique. Des résultats positifs à CT viendraient selon nous crédibiliser ce sentiment ' rajoute le bureau d'analyses.



