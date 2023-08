Moderna : Oddo BHF abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa recommandation 'surperformance' sur Moderna, tout en abaissant son objectif de cours de 247 à 205 dollars, du fait d'une mise à jour de son modèle au lendemain de la publication trimestrielle de la société de biotechnologies.



Selon l'analyste, le lancement de son vaccin contre le virus syncitial respiratoire prévu pour 2024, c'est-à-dire quelques mois après la concurrence (Pfizer et GSK), 'devra rassurer les investisseurs qui ne verront plus Moderna comme un acteur essentiellement Covid-19'.



'Le pipeline continue de s'étoffer. A court terme, nous espérons avoir des données supplémentaires sur son candidat vaccin contre la grippe saisonnière (mRNA-1010) ainsi que la fin du recrutement de son essai de phase 3 contre le CMV', poursuit-il.



