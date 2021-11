Moderna : Oddo abaisse son objectif de cours sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Moderna, mais abaisse son objectif de cours de 465 à 440 dollars.



Le broker rappelle que la titre a cédé 18% hier, à la suite d'une publication trimestrielle en-dessous des attentes, avec un résultat net de 3,3 Mds$ contre 3,9 Mds$ espérés par le consensus.



Par ailleurs, 'les contraintes au niveau des chaines d'approvisionnement, une partie des commandes 2021 repoussées à 2022 ainsi que la priorisation des doses à destination des pays à bas revenus ont conduit le management à abaisser ses attentes de ventes pour 2021', indique l'analyste.



Selon Oddo, un ajustement à la baisse d'environ 19% devrait s'opérer sur les attentes du consensus qui jusque-là étaient en ligne avec l'ancienne guidance (20.3 Mds$ sur 2021). A contrario, ce décalage conduit le management à ajuster à la hausse sa fourchette de guidance de CA sur l'exercice 2022 : 17-22 Mds$ (contre 12-20 Mds$ auparavant).



'Les questions restent focalisées sur la capacité du groupe à répondre aux attentes des autorités de santé pour son approbation et sa capacité de livraison', résume l'analyste.



