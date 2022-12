Moderna : Nouvelle vice-présidente chargée du commerce

(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé hier la nomination de Chantal Friebertshäuser au poste de vice-présidente en charge des efforts commerciaux en l'Europe, au Moyen-Orient et au Canada à compter du 1er janvier 2023.



' Chantal possède une vaste expérience dans la direction d'équipes mondiales et la mise à l'échelle d'organisations commerciales au niveau régional ', a déclaré Arpa Garay, directeur commercial de Moderna.



Chantal Friebertshäuser rejoint Moderna en provenance de Merck Sharp & Dohme (MSD), où elle a occupé divers postes de direction commerciale sur le marché et à l'échelle mondiale pendant 15 ans.



