Moderna : Nouvelle commande ferme de vaccins par la Suisse

(CercleFinance.com) - La société de biotechnologies Moderna annonce que le gouvernement fédéral suisse a augmenté son engagement de commandes fermes de doses de vaccins contre la Covid-19, le faisant passer de 7,5 à 13,5 millions de doses.



Ces six millions de doses supplémentaires seront livrées à partir de l'été 2021, avec une option pour recevoir des doses au premier semestre 2022 alors que Moderna explore des boosters de vaccins potentiels pour faire face aux variants émergents.



Le 12 janvier 2021, Swissmedic a autorisé le vaccin de Moderna, conformément à la procédure d'approbation ordinaire et sur la base notamment de l'analyse des données de l'étude clinique pivot de phase 3 annoncée le 30 novembre 2020.



