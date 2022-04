Moderna : Nomination d'une directrice commerciale

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé aujourd'hui la nomination d'Arpa Garay en tant que directrice commerciale, à compter du 31 mai. Elle siégera au comité exécutif de Moderna.



Jusqu'alors, Arpa Garay travaillait chez Merck & Co. - société dans laquelle elle a passé les 16 dernières années et où elle occupait récemment le poste de directrice du marketing pour l'activité Santé humaine.



Arpa Garay s'occupait notamment de l'accès au marché mondial, de la stratégie de tarification, du marketing numérique en encore du développement des affaires commerciales.



'Arpa Garay est dotée d'une expertise numérique et d'une vaste expérience internationale. J'ai hâte de m'associer à elle alors que nous travaillons au développement de médicaments à base d'ARNm au profit des personnes du monde entier', a commenté en substance Stéphane Bancel, directeur général de Moderna



