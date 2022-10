Moderna : Mise à jour de l'accord avec l'Alliance du vaccin

(CercleFinance.com) - D'un commun accord avec Gavi, l'Alliance du vaccin, Moderna annonce avoir annulé les commandes en attente restantes passées dans le cadre de l'accord d'approvisionnement en vaccins COVID-19 pour 2022.



L'accord entre Moderna et Gavi a conduit à la fourniture de près de 70 millions de doses de vaccins COVID-19 à 92 pays à revenu faible et intermédiaire. La société a aussi facilité le don de plus de 100 millions de doses à ces pays.



Pour s'assurer que les pays à revenu faible et intermédiaire aient un accès à des vaccins COVID-19 mis à jour pour les nouveaux variants, Gavi et Moderna créeront un nouveau cadre permettant à Gavi d'acheter jusqu'à 100 millions de doses en 2023.



Toutes les doses seront proposées au prix le plus bas de Moderna, assure le laboratoire.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel