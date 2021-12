Moderna : Livraison de doses de vaccin à COVAX

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Moderna annonce la livraison de 20 millions de doses supplémentaires de vaccin contre la COVID-19 à COVAX d'ici le 31 décembre 2021 pour un total de 54 millions de doses mises à la disposition de COVAX en 2021 et un nouvel accord d'approvisionnement supplémentaire pour 2022.



COVAX permet d'assurer un accès équitable aux vaccins contre la Covid-19 pour tous les pays, quel que soit leur niveau de revenu, et aider à mettre fin à la pandémie.



Ces doses sont incluses dans l'accord précédemment annoncé par Moderna avec Gavi et devaient initialement être livrées au premier trimestre 2022.

Compte tenu de l'accélération en 2021, Moderna prévoit de fournir jusqu'à 96,5 millions de doses au premier trimestre de 2022 et 116,5 millions de doses supplémentaires au deuxième trimestre de 2022.



Gavi conserve l'option d'acheter 233 millions de doses supplémentaires en 2022 dans le cadre de l'accord initial.



