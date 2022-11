Moderna : Le vaccin Covid ciblant Omicron autorisé au Japon

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé aujourd'hui que les autorités de santé japonaises avaient approuvé sa demande de nouveau médicament portant une version légèrement modifiée de son vaccin Covid ciblant expressément le variant dit 'Omicron'.



Baptisé ARNm-1273.222, ce sérum ciblant Omicron rejoint désormais le vaccin ciblant la variante BA.1, soit l'ARNm-1273.214, qui a été approuvé au Japon en septembre.



'COVID-19 continue d'être une menace pour la santé publique au Japon, avec des taux d'infections en cours entraînés par les sous-variantes d'Omicron. L'ARNm-1273.222 est conçu pour fournir une réponse immunitaire plus large et plus durable contre Omicron BA.4-5, qui sont les principaux sous-variantes qui circulent au Japon ', a déclaré Rami Suzuki, président et directeur représentant de Moderna Japan.



'Nous sommes reconnaissants de cette décision d'approbation et nous nous engageons à apporter ce vaccin au peuple japonais dès que possible', a-t-il ajouté.



