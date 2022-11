Moderna : Le bénéfice net chute de 69% au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Moderna publie un chiffre d'affaires de 3,36 Mds$ au titre du 3e trimestre 2022, contre 4,97 Mds$ à la même période un an plus tôt, soit un recul de 32%.



En raison, notamment, d'une hausse du coût des ventes (passant de 722 M$ à 1100 M$) et d'une hausse des dépenses en R&D (passant de 521 M$ à 820 M$), les dépenses totales sont passées de 1411 à 2198 M$.



Dans ce contexte, le laboratoire voit son bénéfice trimestriel fondre, divisé par trois, passant de 3,33 Mds$ à 1,04 Md$, soit un recul de 69%.



Le BPA dilué ressort ainsi à 2,67$ contre 8,27$ un an plus tôt, un chiffre qui reste en-deçà du consensus.



'Nous conservons une position financière solide alors que nous nous préparons à plusieurs lancements mondiaux de produits', a déclaré Stéphane Bancel, président-directeur général de Moderna.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel