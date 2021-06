Moderna : Lancement du processus de BLA pour le vaccin

(CercleFinance.com) - Moderna annonce le lancement de la demande de licence de produits biologiques (BLA) auprès de la FDA des États-Unis pour son vaccin contre la Covid-19 chez les 18 ans ou plus, disponible pour l'heure dans le cadre d'une autorisation d'utilisation en urgence.



La société continuera de soumettre des données pour soutenir le BLA sur une base continue au cours des prochaines semaines, avec une demande de revue prioritaire. A ce jour, plus de 124 millions de doses de son vaccin ont été administrées aux Etats-Unis.



