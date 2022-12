Moderna : La FDA autorise le vaccin covid chez les plus jeunes

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé hier avoir reçu une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) de la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour son vaccin de rappel bivalent COVID-19 à ciblage omicronique BA.4/BA.5, mRNA-1273.222, chez les enfants âgés de 6 mois à 5 ans.



L'autorisation est basée sur une dose de rappel de 10 μg après une série primaire complète du vaccin original de Moderna.



' Les enfants et les adolescents de tous les groupes d'âge aux États-Unis seront désormais éligibles pour notre rappel mis à jour, offrant aux familles un outil de protection important alors que nous poursuivons les mois d'hiver ', a déclaré Stéphane Bancel, directeur général de Moderna.



Le mRNA-1273.222, qui cible les sous-variants de l'Omicron, a également reçu l'EUA de la FDA pour les enfants et les adolescents âgés de 6 à 17 ans, ainsi que pour les adultes de plus de 18 ans.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.