Moderna : La dose de rappel Covid autorisée par la FDA

(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé hier soir que la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis avait autorisé l'administration d'une dose de rappel (50 µg) de son vaccin Covid dans le cadre d'une utilisation d'urgence, chez les personnes de 65 ans et plus ainsi que chez les 18-64 ans présentant un fort risque d'exposition au Covid ou de développer une forme grave de la maladie.



La dose de rappel doit être administrée au moins six mois après la primo-vaccination. Elle a aussi été autorisée pour les personnes ayant été primo-vaccinées avec un autre sérum que le Moderna.



' Cette autorisation d'utilisation d'urgence est étayée par des preuves cliniques solides montrant qu'une dose de rappel induit une forte réponse immunitaire contre la Covid ', a expliqué en substance Stéphane Bancel, directeur général de Moderna.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

