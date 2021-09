Moderna : L'EMA évalue l'efficacité d'un rappel Covid

(CercleFinance.com) - L'Agence européenne du médicament (EMA) annonce avoir commencé à étudier la demande de Moderna portant sur l'utilisation d'une dose de rappel de Spikevax, son vaccin Covid, à administrer au moins 6 mois après l'injection de la deuxième dose chez les personnes âgées de 12 ans et plus, dans le but de rétablir la protection après son affaiblissement dans le temps.



Dans ce cadre, le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'EMA procédera à une évaluation accélérée des données soumises, y compris les résultats d'un essai clinique en cours.



Sur la base de cet examen, le CHMP recommandera si les mises à jour des informations sur le produit sont appropriées. L'EMA communiquera alors le résultat de l'évaluation en temps voulu.



