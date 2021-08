Moderna : Jusqu'à 105M de doses du vaccin livrées au Canada

(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé aujourd'hui un accord d'approvisionnement révisé avec le gouvernement du Canada portant sur la livraison d'un maximum de 105 millions de doses de son vaccin Covid et de son candidat-vaccin de rappel (s'il est autorisé)jusqu'en 2024.



L'accord prévoit 20 millions de doses chaque année en 2022 et 2023, ainsi qu'une option de 15 millions de doses annuelles en supplément pour ces deux années. Pour 2024, la livraison pourra porter jusqu'à 35 millions de doses.



