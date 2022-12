Moderna : Jefferies relève sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies relève sa recommandation sur Moderna de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours porté de 170 à 275 dollars, 'sur une nouvelle histoire importante de pipeline et des catalyseurs à venir' pour le titre de la société de biotechnologies spécialiste de l'ARNm.



S'il considère que le vaccin contre la Covid fait désormais figure d'histoire ancienne pour les investisseurs, le broker met en avant de nouvelles opportunités, mentionnant par exemple des données de phase III à venir dans le VRS, et voit ainsi le titre rebondir en 2023.



