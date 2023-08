Moderna : Jefferies réduit nettement sa cible sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies confirme sa note d'achat sur le titre Moderna, avec un objectif de cours nettement réduit, de 275 à 175$.



Le broker estime que le titre est en période de transition après le Covid et indique qu'il faut désormais faire preuve de patiente sur les autres vaccins, notamment celui du VRS (déposé) et la grippe (données du T3 à venir) qui, dans leur totalité, devraient conduire à des données de phase III en 2024.



Pour l'analyste, Moderna reste donc toujours attractif du point de vue de son pipeline, ses différents programmes apportant une valeur 'différenciée et attractive'.



