Moderna : Jefferies garde sa recommandation

(CercleFinance.com) - Jefferies reste à l'Achat sur le titre Moderna et conserve son objectif de cours de 275 $.



Le bon premier trimestre est souligné par le broker qui n'oublie pas les annonces à venir de Moderna et les négociations en cours pour des accords à la hausse. ' Nous pensons qu'il y a de la place pour un rebond au second semestre sur cette base ', ajoute l'analyste.



' Notre évaluation comprend plus de 15 milliards de dollars de liquidités à l'année 23, plus de 25 milliards de dollars pour l'activité vaccins COVID et plus de 60 milliards de dollars pour le pipeline/la plateforme, compte tenu des données positives sur le PCV et des données intermédiaires positives sur le vaccin antigrippal ', récapitule Jefferies.



Les avancées dans les domaines des vaccins sont remarquées par l'analyste. ' Elles permettraient de générer un flux de revenus de plus de 10 milliards de dollars et un chiffre d'affaires de 5 à 6 fois supérieur à celui de l'année précédente, soit une capitalisation boursière de 60 à 70 milliards de dollars. '



