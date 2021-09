Moderna : Investit dans son futur centre scientifique

(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé aujourd'hui investir dans un nouveau centre scientifique, connu sous le nom de Moderna Science Center, à Cambridge (Massachusetts, USA) dans le but de 'créer un espace spécialement dédié au prochain chapitre de découverte de l'entreprise'.



En cours de construction, les 43 000m2 du futur Moderna Science Center, abriteront 'des laboratoires de R&D scientifiques axés sur le numérique ainsi qu'un espace d'innovation et de co-création avec nos employés et nos partenaires du monde entier', a déclaré Stéphane Bancel, directeur général de Moderna.



Le bâtiment intégrera des espaces scientifiques et non scientifiques pour maximiser la collaboration et provoquer une innovation de rupture.



Le processus d'emménagement progressif devrait débuter en 2023.





