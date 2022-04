Moderna : Initie une étude de phase 1/2 sur la grippe

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé aujourd'hui avoir débuté une étude de phase 1/2 des candidats vaccins ARNm-1020 et ARNm-1030 contre la grippe saisonnière de la société.



Cette étude de phase 1/2 évaluera l'innocuité, la réactogénicité et l'immunogénicité d'une dose unique d'ARNm-1020 ou d'ARNm-1030 chez des adultes en bonne santé de 18 ans et plus aux États-Unis.



Les candidats ARNm-1020 et ARNm-1030 comprennent chacun huit ARNm, ciblant à la fois l'hémagglutinine et la neuraminidase à des doses et des rapports différents. La Société a l'intention d'inscrire environ 560 participants à l'étude.



' Nous sommes ravis d'appliquer la plateforme d'ARNm de Moderna pour relever les défis de longue date en matière de conception et de fabrication associés au développement de vaccins contre la grippe saisonnière ', a déclaré Stéphane Bancel, directeur général de Moderna.



Dans le monde, la grippe entraîne chaque année 3 à 5 millions de cas graves de grippe et 290 000 à 650 000 décès respiratoires liés à la grippe, malgré la disponibilité des vaccins antigrippaux. Trois principaux types de virus grippaux (A, B et C) infectent les humains, les virus grippaux A et B entraînant une morbidité et une mortalité importantes. Bien que les virus de la grippe A et B



