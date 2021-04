Moderna : Étend sa collaboration stratégique avec Catalent

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Moderna annonce aujourd'hui étendre sa collaboration stratégique avec Catalent. Dans ce cadre, et jusqu'en juin 2023, une nouvelle ligne de remplissage de flacons à haute vitesse du site de Catalent à Bloomington (Indiana) sera dédiée à la fabrication du vaccin de Moderna contre la Covid - et potentiellement à d'autres programmes du pipeline de Moderna.



'Nous apprécions cette collaboration élargie avec Catalent et le dévouement de leur équipe', a déclaré Juan Andres, directeur des opérations techniques et de la qualité de Moderna. 'Cette capacité de remplissage supplémentaire sera importante non seulement pour notre vaccin COVID-19, mais aussi potentiellement pour d'autres programmes dans notre pipeline de développement clinique.'



En juin 2020, Catalent et Moderna avaient annoncé que Catalent participerait au remplissage et à l'emballage aseptisés des flacons depuis le site de Bloomington, soutenant la fabrication 24h / 24 et 7j / 7 de 100 millions de doses initiales du vaccin de Moderna. La fabrication a débuté depuis le 29 mars, a annoncé Moderna.



