Moderna : En pertes au 2e trimestre avec la chute des ventes

(CercleFinance.com) - Moderna publie une perte nette de 3,62 dollars par action pour le deuxième trimestre 2023, contre un BPA de 5,24 dollars un an auparavant, reflétant une chute des revenus, passés de 4,7 milliards à 344 millions de dollars d'une année sur l'autre.



La société de biotechnologies spécialisée dans l'ARN messager explique que ses ventes de produits ont plongé de 94% à 293 millions de dollars, principalement en raison de la baisse du volume des ventes de son vaccin contre la Covid-19.



Moderna s'attend à des ventes de vaccins contre la Covid-19 entre six et huit milliards de dollars en 2023, en fonction des taux de vaccination aux États-Unis, et rappelle avoir soumis son vaccin expérimental contre le VRS à plusieurs organismes dans le monde.



