Moderna : Données positives sur un candidat rappel Covid

(CercleFinance.com) - Moderna annonce aujourd'hui de nouvelles données cliniques concernant l'ARNm-1273.211 son premier candidat de rappel Covid bivalent. Ainsi, une dose de rappel de 50 µg d'ARNm-1273.211 a démontré son efficacité contre les variants bêta, delta et Omicron un mois après l'administration.



Cette efficacité s'est poursuivie six mois après l'administration pour les variants bêta et Omicron.



' Nous pensons que ces résultats valident notre stratégie bivalente, que nous avons annoncée et commencée en février 2021. Les résultats indiquent que l'ARNm-1273.211 à la dose de 50 µg induit des réponses anticorps plus élevées que le rappel de 50 µg d'ARNm-1273, même lorsque des variantes préoccupantes supplémentaires n'étaient pas incluses dans le vaccin de rappel ', a déclaré Stéphane Bancel, directeur général de Moderna.



Le prototype bivalent de Moderna et le candidat vaccin de rappel Omicron (ARNm-1273.214) sont actuellement évalués dans une étude de phase 2/3.





