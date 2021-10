Moderna : Données positives pour le vaccin chez les 6-12 ans

(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé aujourd'hui des données intermédiaires positives dans le cadre d'une étude de phase 2/3, portant sur son candidat vaccin Covid chez les 6-12 ans.



L'analyse a montré une solide réponse en anticorps neutralisants après deux doses du sérum d'ARNm-1273 (de 50 µg), avec un profil d'innocuité favorable. Par conséquent, l'étude a atteint ses principaux critères d'évaluation d'immunogénicité, souligne Stéphane Bancel, directeur général de Moderna.



La laboratoire prévoit désormais de soumettre ces données à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, à l'Agence européenne des médicaments (EMA) et à d'autres régulateurs mondiaux.



