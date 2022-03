Moderna : Données positives pour le vaccin chez l'enfant

(CercleFinance.com) - Moderna annonce des données intermédiaires positives de l'étude de phase 2/3 KidCOVE évaluant son vaccin contre la Covid-19 (ARNm-1273) chez les enfants de six mois à moins de deux ans et de deux ans à moins de six ans.



'Cette analyse intermédiaire a montré une réponse robuste en anticorps neutralisants dans les deux groupes d'âge après une série primaire de deux doses de 25 μg d'ARNm-1273, ainsi qu'un profil d'innocuité favorable', précise la société de biotechnologies.



Sur la base de ces données, Moderna soumettra une demande d'autorisation pour les enfants âgés de six mois à moins de six ans à la FDA des États-Unis, à l'Agence européenne des médicaments et à d'autres régulateurs mondiaux dans les semaines à venir.



