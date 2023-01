Moderna : Données d'études positives dans le VRS

(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé mardi soir des premières données positives de son essai pivot d'efficacité de phase 3 ConquerRSV évaluant l'ARNm-1345, un vaccin expérimental à ARNm ciblant le virus respiratoire syncytial (VRS) chez les personnes âgées.



L'ARNm-1345 a démontré une efficacité vaccinale de 83,7% contre la maladie des voies respiratoires inférieures du VRS, définie par deux symptômes ou plus chez les personnes âgées. Il a été généralement bien toléré, et aucun problème d'innocuité n'a été relevé.



L'essai est en cours et d'autres analyses d'efficacité sont prévues à mesure que les cas s'accumulent, y compris pour le VRS grave. Sur la base de ces résultats, Moderna a l'intention de soumettre l'ARNm-1345 pour approbation réglementaire.



