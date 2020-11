Moderna : Données d'efficacité positives pour le vaccin

(CercleFinance.com) - Moderna annonce avoir été informé par un comité indépendant de suivi de données, que son vaccin candidat contre la Covid-19 a atteint son critère statistique d'efficacité pré-spécifié dans son étude de phase III.



Selon la première analyse intérimaire de cette étude COVE (portant sur plus de 30.000 patients aux Etats-Unis), analyse comprenant 95 participants avec des cas confirmés de Covid-19, le vaccin mRNA-1273 a atteint une efficacité de 94,5%.



Moderna a l'intention de soumettre une demande d'autorisation en urgence à la FDA américaine dans les prochaines semaines. Cette demande sera fondée sur l'analyse finale de 151 cas et un suivi médian de plus de deux mois.



