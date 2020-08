Moderna : Discussions avec le Japon pour des doses de vaccin

(CercleFinance.com) - Moderna indique avoir engagé des discussions avec le Ministère de la Santé du Japon pour l'achat potentiel de 40 millions ou plus de doses de mRNA-1273, son vaccin expérimental contre la Covid-19, pour aider le Japon à fournir des vaccins à sa population dès que possible.



Selon les termes de l'arrangement, le vaccin développé par le laboratoire de biotechnologies américain serait distribué au Japon par Takeda Pharmaceutical, à partir du premier semestre 2021, si le produit reçoit une approbation réglementaire.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur Moderna en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok