Moderna : Développe son centre du Massachusetts

(CercleFinance.com) - Moderna va doubler la taille du Moderna Technology Center (MTC) à Norwood (Massachusetts), celle-ci passant de 300 000 à 650 000 pieds carrés (soit de 28 000 à 60 000 m² environ), a annoncé aujourd'hui le laboratoire américain.



Cette expansion s'appuie à la fois sur la rénovation de l'espace existant et sur l'acquisition d'un bâtiment de 240 000 pieds carrés, situé sur le même campus, dédié à l'expansion de ses activités commerciales et cliniques.



'Nous pensons que cet investissement et l'expansion de notre centre technologique nous permettront de continuer à optimiser nos produits d'ARNm', explique Stéphane Bancel, p.d.-g. de Moderna.



L'expansion va surtout permettre d'accompagner l'augmentation de 50% de la production du vaccin contre la Covid sur le site, prévue pour fin 2021-début 2022, alors que Moderna a annoncé récemment porter sa capacité mondiale de production à 3 milliards de doses en 2022.



En outre, cette expansion va permettre de développer les capacités de Moderna, notamment dans la R&D. Inauguré en 2018, le Moderna Technology Center fait partie des installations de traitement de bout en bout les plus intégrées de l'industrie pharmaceutique, assure Moderna.





