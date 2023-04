Moderna : Des avancées dans le portefeuille d'ARNm

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Moderna fait part d'avancées pour son portefeuille de vaccins à ARNm, dont l'administration de son candidat vaccin contre la Covid-19 de nouvelle génération, l'ARNm-1283, au premier participant à son essai de phase III.



Son premier candidat contre la grippe, l'ARNm-1010, n'a pas encore accumulé assez de cas lors de l'analyse d'efficacité intermédiaire pour déclarer un succès précoce, mais le groupe revendique des données positives dans l'analyse préliminaire de l'immunogénicité.



Par ailleurs, Moderna prévoit de déposer ce trimestre une demande d'approbation pour son candidat vaccin expérimental contre le VRS, l'ARNm-1345, et annonce de nouveaux candidats au développement contre la maladie de Lyme et le norovirus.



Enfin, il estime que les ventes de produits respiratoires en 2027 se situeront entre huit et 15 milliards de dollars, et le profit d'exploitation correspondant, entre quatre et neuf milliards, un cadre appuyé par des investissements en R&D supplémentaires de six à huit milliards.



