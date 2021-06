Moderna : Demande à élargir la vaccination aux ados en Suisse

(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé aujourd'hui avoir soumis une demande d'autorisation auprès de Swissmedic, l'autorité sanitaire suisse, afin que son vaccin Covid puisse être administré aux adolescents.



Le laboratoire précise que des demandes en ce sens ont également été déposées auprès de la FDA des États-Unis, de Santé Canada et de l'Agence européenne des médicaments.



Le laboratoire s'appuie sur les résultats d'une étude de phase 2/3 ayant mis en évidence les bénéfices de son sérum chez plus de 3700 jeunes de 12 à 18 ans aux Etats-Unis.



Aucun problème de sécurité important n'a été identifié à ce jour, souligne d'ailleurs Moderna.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel