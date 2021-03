Moderna : Début d'une étude sur le vaccin chez l'enfant

(CercleFinance.com) - Moderna annonce que les premiers participants ont été dosés dans l'étude de phase 2/3, appelée KidCOVE, évaluant son vaccin candidat ARNm-1273 contre le Covid-19, chez les enfants âgés de six mois à moins de 12 ans.



L'étude, qui devrait porter sur environ 6750 enfants en bonne santé recrutés aux États-Unis et au Canada, évaluera l'innocuité, la tolérabilité, la réaction et l'efficacité de deux doses d'ARNm-1273 administrées à 28 jours d'intervalle.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

