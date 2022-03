Moderna : Début d'un essai de phase I dans le VIH

(CercleFinance.com) - La société de biotechnologies Moderna annonce que le premier participant a reçu une dose dans le cadre d'un essai clinique portant sur l'ARNm-1574, vaccin expérimental à ARNm du virus de l'immunodéficience humaine (VIH).



Cet essai de phase 1 ouvert, multicentrique et randomisé (HVTN 302) est conçu pour évaluer l'innocuité et l'immunogénicité du produit expérimental. Il devrait recruter environ 100 adultes séronégatifs, âgés de 18 à 55 ans.



L'hypothèse principale est que les vaccins seront sûrs et bien tolérés par les personnes non infectées par le VIH et provoqueront des anticorps neutralisants autologues. Le VIH touche environ 38 millions de personnes dans le monde, dont 1,2 million aux Etats-Unis.



