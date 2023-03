Moderna : Collaboration 'stratégique' avec Generation Bio

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé hier une collaboration 'stratégique' avec Generation Bio, une société de biotechnologie qui innove en matière de médicaments génétiques pour les personnes atteintes de maladies rares et prévalentes, afin de combiner l'expertise biologique et technique de Moderna et les technologies de base de la plateforme de médecine génétique non virale de Generation Bio.



La collaboration vise à développer de nouvelles thérapies à base d'acides nucléiques afin que les sociétés puissent étendre leurs pipelines respectifs de médicaments génétiques non viraux.



' Grâce à cette collaboration [...] nous avons le potentiel de cibler les cellules immunitaires avec diverses cargaisons d'acides nucléiques et le foie pour le remplacement de gènes', souligne Rose Loughlin, vice-présidente principale de Moderna pour la recherche et le développement précoce.





