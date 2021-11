Moderna : Bénéfice net de 7,3 Mds$ sur 9 mois

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les revenus se sont élèves à 5,0 milliards de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre 2021, contre 157 millions de dollars pour la même période en 2020. Les revenus se sont élèves à 11,3 milliards de dollars sur neuf mois, contre 232 millions de dollars pour la même période en 2020.



Le chiffre d'affaires a augmenté en 2021 en raison des ventes du vaccin COVID-19. Les ventes de produits se sont élevées à 4,8 milliards de dollars et 10,7 milliards de dollars pour les trois et neuf mois, provenant de ventes de 208 millions et 510 millions de doses du vaccin covid-19 de la Société pour les trois et neuf mois.



Le bénéfice net s'est élevé à 3,3 milliards de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre 2021, contre une perte nette de 233 millions de dollars pour la même période en 2020. Le bénéfice net s'est élevé à 7,3 milliards de dollars sur 9 mois contre une perte nette de 474 millions de dollars pour la même période en 2020.



La Société s'attend à ce que les livraisons de son vaccin contre la COVID-19 au cours de l'exercice 2021 se situent entre 700 millions et 800 millions de doses.



