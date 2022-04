Moderna : Avec Iavi pour accélérer la production de vaccins

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Moderna et l'organisation de recherche scientifique à but non lucratif IAVI ont annoncé une nouvelle collaboration visant à utiliser la technologie de l'ARNm pour relever le défi d'une série de menaces sanitaires mondiales.



Ces maladies - VIH/SIDA, tuberculose (TB), infections entériques résistantes aux antimicrobiens et COVID-19 - sont estimées avoir causé au moins 95 millions de nouvelles infections et plus de 4 millions de décès rien qu'en 2020. La collaboration combine la puissance de la plateforme ARNm de Moderna et l'expertise de l'IAVI en matière de découverte et de développement de produits pour faire progresser les vaccins et anticorps.



'Grâce à notre technologie ARNm et à l'expertise de l'IAVI en matière de découverte et de développement, nous avons ensemble la possibilité de nous attaquer aux menaces persistantes pour la santé mondiale', déclare Stéphane Bancel, directeur général de Moderna.



Mark Feinberg, président et PDG de l'IAVI se réjouit également de ce partenariat : 'La plateforme innovante et éprouvée de Moderna a le potentiel pour débloque la production rapide de vaccins et d'anticorps candidats qui pourraient accélérer notre capacité à résoudre les problèmes de santé publique mondiaux les plus difficiles.'



La technologie de l'ARNm permet de produire plus rapidement du matériel pour les tests cliniques que ne le permettent les systèmes conventionnels. Si les produits s'avèrent efficaces et sûrs, ils pourraient être rapidement fabriqués à grande échelle.



